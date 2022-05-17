Уряд розширив перелік українців, які отримуватимуть виплати від держави

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Уряд вирішив розширити перелік українців, які отримуватимуть додаткові виплати від держави. Це стосується виплат у 2-2,5 тисячі гривень найбільш вразливим категоріям.

Про це пише пресслужба уряду.

Раніше ці виплати щомісячно отримували внутрішньо переміщені особи з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер перелік буде розширено.

«Виплати також зможуть отримати наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, і громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території. Разом з ООН, Червоним Хрестом, ЮНІСЕФ, Міжнародною організацією з міграції ми запустили проєкти, що допоможуть нашим громадянам, які найбільше постраждали від війни», — зазначив премʼєр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що зареєструватися на отримання такої допомоги можна на інформаційній платформі «єДопомога». Невдовзі запустять можливість подати заявку і через «Дію».