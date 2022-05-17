Вечірнє зведення Генштабу: російська армія намагається наступати вздовж усієї лінії фронту на Донбасі

Новини

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Генштаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 17 травня. Російські війська не мають успіхів на жодній з ділянок фронту.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генштабу.

На Донецькому напрямку російська армія намагається наступати уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмуту, Клинового, Соледару та Вовчоярівки росія бʼє ракетами та бомбами з літаків Су-35.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, росіяни намагаються наступати у напрямку села Боровеньки та міста Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку російська армія намагалася прорвати оборону, але успіху не мала, тому відійшла.

На Авдіївському напрямку росіяни штурмували, аби взяти під контроль ділянки дороги Новобахмутівка — Новоселівка Друга, але успіху також не мали.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії та авіації росія наступає на село Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи російської армії здійснили невдалу спробу наступу у напрямку міста Мар’їнка.

У Маріуполі так само росіяни продовжують блокувати наші підрозділи у районі заводу «Азовсталь».

На Слов’янському напрямку росія перегруповується та доукомплектовує війська — готується до наступу у напрямку на Слов’янськ. У районі села Довгеньке рф намагалася покращити тактичне положення, але успіху не мала.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утриматись на своїх позиціях і не допустити просування ЗСУ до державного кордону України. Окупанти також артилерією обстрілюють наших військових.

На Сіверському напрямку, аби не допустити перекидання підрозділів наших військ, росія продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу східного військового округу. Зі своєї території рф також обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було. Там росія обстрілює українських військових з мінометів та артилерії, а також обладнує другу лінію оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін та бойових дій не було. На Південнобузькому напрямку бойових дій не було, але росіяни обстрілювали українських військових з мінометів та ствольної артилерії.

Кораблі росіян акваторії Чорного та Азовського морів ізолюють райони бойових дій та блокують цивільне судноплавство.

У збройних силах білорусі триває другий етап перевірки бойової готовності. Так, на одному з полігонів вчаться наводити понтонну переправу та форсувати водну перешкоду.