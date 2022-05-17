У Новояворівську уламки російських ракет пошкодили будинки, дитсадок та лікарню

Новини

Уночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Львівській області. Майже всі ракети було збито силами ППО, але їхні уламки пошкодили низку будівель у Новояворівську.

Про це розповів мер міста Володимир Мацелюх в ефірі телемарафону.

«У результаті обстрілів уламками від ракет пошкоджено багато приватних будинків, посічені дахи, вибуховою хвилею вибиті вікна, частина населеного пункту всіяна осколками від ракет, мікросхемами. Також постраждав дошкільний навчальний заклад, амбулаторія, приміщення старостату, є повибивані вікна, поламані двері», — зазначив він.

За його словами, сили ППО знищили три ракети над областю. Також було пошкоджено обʼєкт залізничної інфраструктури.

Водночас, унаслідок падіння уламків ніхто з людей не постраждав. Сума збитків від ракетного удару наразі встановлюється.