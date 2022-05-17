Завод Coca-Cola на Київщині планує до кінця травня повністю відновити виробництво

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Завод Coca-Cola в Київській області планує повністю відновити виробництво до кінця травня. Підприємство постраждало під час окупації російськими військовими.

Про це в коментарі Forbes розповів директор з корпоративних звʼязків і сталого розвитку компанії Андрій Бублик.

«Ми плануємо до кінця травня відновити потужності на 100%», — зазначив він.

За його словами, унаслідок обстрілів було зруйновано електростанцію та офісні будівлі. Але інші обʼєкти, зокрема виробничі потужності, критично не постраждали. Однак повністю відновити роботу пока не вдається через проблеми з поставками сировини.

«Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій», — пояснює Бублик.

Поки що компанія не відмовляється від імпорту з-за кордону, щоб задовольнити внутрішній попит. Водночас вироблені напої вже почали експортувати до Молдови.