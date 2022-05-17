У Києві попрощалися з першим президентом Леонідом Кравчуком
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Телеканал Прямий
У Києві відбулася церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком. Йому було 88 років.
Про це пише Офіс президента.
Церемонія прощання відбувалася в Українському домі. На заході були присутні президент Володимир Зеленський та його дружина Олена.
«Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися по мудру пораду. Він завжди чув і розумів прагнення людей, навіть у найважчі моменти для нашої країни. Його внесок у формування незалежної України неоціненний. Як і зусилля з визнання нашої держави рівноправним учасником світових процесів і подолання наслідків тоталітаризму», — заявив Зеленський.
Також на церемонію прийшли й інші президенти країни: другий Леонід Кучма, третій Віктор Ющенко та пʼятий Петро Порошенко.
Крім цього, на церемонії помітили багатьох інших відомих політиків і публічних діячів. Зокрема, перед церемонією на вході до Українського дому стояли мер Києва Віталій Кличко, брати Григорій та Ігор Суркіси, Олександр Мороз і міністр культури Олександр Ткаченко. На церемонії був присутній і голова парламенту Руслан Стефанчук.
Кравчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.
- Леонід Кравчук був президентом України з 5 грудня 1991 року до 19 липня 1994 року.
- У липні 2020 року він очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання війни на Донбасі.