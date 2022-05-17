Міноборони підтвердило початок вивезення українських військових з «Азовсталі». Першими виїхали понад 250 бійців

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Міністерство оборони підтвердило, що ввечері 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців.

Про це у зверненні в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, 53 важкопоранених бійців вивезли до лікарні в окупованому Новоазовську. Ще 211 військових відправили до окупованого населеного пункту Оленівка, звідки потім їх відправлять на обмін.

Вивезення всіх інших бійців продовжиться.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що вище військове командування бійцям у Маріуполі надало наказ зберегти життя особового складу.

«Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська перебувають і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя», — зазначили там.