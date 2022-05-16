«Схеми»: У Маріуполі на супутникових знімках виявили вже четверте місце масового поховання людей

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Getty Images / «Бабель»

В окупованому Маріуполі на супутникових знімках виявили вже четверте місце масових поховань. Його знайшли неподалік міського кладовища.

Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на супутникові знімки.

Перед цим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що є інформація про розконсервацію окупантами історичного кладовища «Некрополь», де може бути ще одне місце масового поховання маріупольців. На знімках знайшли це місце — це дві траншеї, одна з яких понад 30 метрів завдовжки.

СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Уперше на цьому місці супутники зафіксували кладовище на початку березня. Це вже четверте місце масових поховань біля Маріуполя. Три інші виявили біля міста в селах Мангуш, Винограде і Старий Крим.