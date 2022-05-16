Міністр Кулеба: Україна не погодиться на перемирʼя в обмін на Крим і Донбас

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не погодиться на перемирʼя в обмін на певні поступки щодо Криму чи Донбасу. Він наголосив, що Україна прагне відновити територіальну цілісність.

Про це Кулеба розповів в інтервʼю Bloomberg TV.

«Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемирʼя, відповідне запитання слід адресувати росії — що має зробити росія», — сказав він.

За його словами, в України є прагнення відновити свою територіальну цілісність станом на 2014 рік. Це включає повернення Криму та Донбасу.

«Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, залишилося за нами», — підкреслив Кулеба.