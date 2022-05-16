Війська рф обстрілюють Сєвєродонецьк, загинули щонайменше 10 людей

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На Луганщині російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк, внаслідок чого загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Пошкоджено будинки, знову обстріляли лікарню. Щонайменше 10 загиблих. Орки цілий день ведуть прицільний вогонь по місту. Найбільше дісталося медмістечку, прилетіло майже в кожен корпус Сєвєродонецької лікарні», — сказав Гайдай.

Також окупанти влучили в науково-виробниче підприємство, хаотично обстрілюють багатоповерхівки в різних районах обласного центру. Гайдай попросив жителів міста, які не евакуювалися, залишатися в укриттях.