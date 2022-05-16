У США випустили монети, присвячені Україні

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

У США випустили монети номіналом один долар, присвячені Україні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

На монетах зображена жінка, яка символізує Свободу, за яку бореться Україна. Навколо неї на першій монеті розвивається синьо-жовтий прапор. На другій — Свобода, вдягнена в кольори українського прапора, йде по полю з соняшниками.

Дизайн створили за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана «Свобода, що йде».