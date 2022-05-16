Росіяни намагалися прорватися через кордон на Сумщині. У бою з диверсантами загинув український прикордонник

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Росіяни спробували прорватися через кордон у Сумській області, в результаті бою загинув український прикордонник.

Про це повідомила міська рада Глухова, жителем якого був загиблий.

Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію України намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

«Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення росії прийняв рішення продовжити службу і робити те, що вмів: захищати кордон України. По мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби «Глухів». Глухівчанин Олександр Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано-вранці, отримав смертельне поранення», — повідомила рада.