Ryanair попередила про суттєве зростання цін на квитки цього літа

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Flickr / Stephen Perry

Очільник найбільшого в Європі лоукостера Ryanair заявив, що ціни на авіаквитки зростуть цього літа через високий попит на європейський пляжний відпочинок.

Про це пише BBC.

Майкл О’Лірі сказав, що низькі тарифи авіакомпанії нині сприяють збільшенню кількості пасажирів, допомагаючи компанії оговтатися від пандемії. Він сподівається, що авіакомпанія повернеться до прибутковості в поточному фінансовому році. Він не означив, на скільки саме зросте вартість, заявивши, що це буде «суттєвий відсоток».

У понеділок компанія повідомила про річні збитки в розмірі €355 млн, заявивши, що на її відновлення після зняття протикоронавірусних обмежень вплинуло поширення штаму «Омікрон» і війна в Україні, яка призвела до зростання світових цін на нафту.