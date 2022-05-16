McDonald’s продає свій російський бізнес

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Chenyang Gao / Unsplash

Компанія McDonald’s заявила, що розпочала процес продажу свого російського бізнесу.

Про це повідомляє APnews.

До повномасшибного вторгнення рф в Україну в росії працювали 850 ресторанів McDonald’s, які давали роботу 62 тисячам людей.

На початку березня компанія оголосила, що тимчасово закриває свої точки продажу в росії, але продовжить платити співробітникам. Сьогодні McDonald’s заявив, що прагне, щоб російський покупець найняв цих працівників і заплатив їм до завершення продажу. Потенційного покупця не називають.

У компанії також зазначили, що їхній бізнес у росії «більше нежиттєздатний і не відповідає цінностям McDonald’s».