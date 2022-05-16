В Естонії стартують масштабні військові навчання «Їжак 2022». У них візьмуть участь армійці з 10 країн

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Сьогодні розпочинаються масштабні навчання Сил оборони Естонії Siil 2022 («Їжак 2022»). У них візьмуть участь 7000 резервістів.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Естонії.

Загалом у цих військових навчаннях, які відбудуться вже вдвадцяте, візьмуть участь понад 15 000 військовослужбовців із 10 країн.

Їхньою метою є перевірка боєздатності та оцінка міжнародної взаємодії при реагуванні на різні загрози. Акцент робитимуть на регіональній співпраці. У маневрах задіють американські, британські та польські ракетні системи.

Навчання завершаться 3 червня.