росія обстріляла Одеську область з літаків. Постраждали двоє дорослих та дитина
- Автор:
- Анна Холоднова
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Армія росії атакувала з авіації Одеську область. Попередньо відомо, що постраждали двоє дорослих і важко поранено маленьку дитину.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
росія випустила ракети з літаків стратегічної авіації. Вони влучили в обʼєкт туристичної інфраструктури. Там зруйновані будівлі, після вибуху спалахнула пожежа.
Також російські військові вкотре атакували пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман.