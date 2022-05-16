росія обстріляла Одеську область з літаків. Постраждали двоє дорослих та дитина

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Армія росії атакувала з авіації Одеську область. Попередньо відомо, що постраждали двоє дорослих і важко поранено маленьку дитину.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

росія випустила ракети з літаків стратегічної авіації. Вони влучили в обʼєкт туристичної інфраструктури. Там зруйновані будівлі, після вибуху спалахнула пожежа.

Також російські військові вкотре атакували пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман.