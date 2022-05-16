російський військовий супутник, запущений на Z ракеті, вийшов з ладу. Він згорить в атмосфері

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Супутник міноборони росії, який 29 квітня запустили з космодрому Плесецьк на ракеті з буквою Z, не зміг утриматися на орбіті і згорить в атмосфері.

Про це повідомив американський астронавт Скотт Келлі із посиланням на російського космічного блогера.

«російська ракета з написом «Z» на боці запустила військовий супутник, який згодом вийшов з ладу. Здається, що символ Z, який уособлює військові злочини та звірства, тепер також є синонімом епічної невдачі», — написав Скотт Келлі, учасник чотирьох космічних місій.

Раніше російські пропагандистські змі повідомляли, що старт цієї ракети із супутником пройшов «штатно».