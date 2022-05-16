Російські війська обстріляли житлові будинки у Луганській області — є загиблі і поранені

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Учора росіяни обстріляли будинок у старих районах Сєвєродонецька. Чоловік і жінка загинули на місці. Ще одного чоловіка госпіталізували.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До дитячої лікарні у Дніпрі госпіталізували 15-річного хлопця з Лисичанська, пораненого під час обстрілу міста армією рф.

«Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також у напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянської громади. У Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське та Золоте, а також у самій Тошківці — загалом 11, з яких три багатоповерхівки. Крім того, вчора вдень зафіксовані потрапляння в сім багатоповерхівок у нових районах Сєвєродонецька, а ще пошкоджена будівля профучилища», — повідомив Гайдай.

Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка.