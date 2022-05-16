У США сталася стрілянина у церкві — одна людина загинула, четверо поранені

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CNN

Щонайменше одна людина загинула і четверо отримали важкі поранення у результаті стрілянини у церкві в Лагуна-Вудс, штат Каліфорнія.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина сталася в церкві під час обіднього прийому на честь колишнього пастора тайванської конгрегації, яка використовує церкву для своїх богослужінь. Поліція затримала підозрюваного, повідомив помічник шерифа округу Ориндж Джефф Хеллок. За словами Хеллока, це азіат віком 60 років, який не живе в цьому районі.

Людям, які перебували у церкві, вдалося зв’язати ноги нападника подовжувачем і вилучити у нього два пістолети. Після цього підозрюваного затримали правоохоронці. На прийомі було близько 30—40 людей. У департаменті шерифа округу Ориндж повідомили, що усі постраждалі прямують до лікарні, дітей серед них немає.