Швейцарія проголосувала за спрощення донорства на референдумі

Новини

Близько 60,2% швейцарців підтримали спрощення донорства на референдумі.

Про це повідомляє Swissinfo.

Такий результат майже точно збігся з опитуваннями громадської думки останніх тижнів. Більшість з тих, хто підтримав закон, проживають на франкомовному півдні та заході країни. Чотири німецькомовних кантони Швейцарії проголосували проти.

У результаті референдуму поточна модель донорства органів буде змінена: відтепер, якщо людина активно не відмовиться від донорства протягом життя, вважатимуть, що вона була за. У разі сумніву — консультуватимуться з членами родини.

Також уряд Швейцарії створить національний реєстр, де люди зможуть відмовитися від донорства.

Федеральне управління охорони здоров’я країни заявило, що оновлений закон про донорство запрацює не раніше 2024 року.