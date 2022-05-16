Що у світі писали про війну в Україні 15 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Блокування росією українських морських портів стало серйозною проблемою для постачання країнам світу нашого зерна ― але не вироком. Європейський союз уже розробив програму підтримки експорту українських зернових під назвою «Дороги солідарності», пише Politicо. Це і складські потужності на території країн Євросоюзу, і організація перевезень зерна залізницею до морських портів сусідніх з Україною держав, зокрема Польщі. Київ та Варшава вже опрацьовують можливість використання для експорту українських зернових портів Гданська та Гдині на Балтійському морі. Поставити експорт на потік треба до липня, стверджують автори матеріалу. По-перше, це зумовлено великою часткою контрактів. А по-друге, в липні на українські елеватори почне надходити зерно зі свіжого врожаю.

Зброя понад столітньої давності та новітня розробка склали чудову пару, яка допомагає українській армії трощити підрозділи загарбників. Ідеться про артилерію та безпілотники. Як пише видання NBC, «великі калібри та маленькі дрони утворили руйнівне комбо». За даними української організації DroneUA, яка зараз консультує український уряд щодо використання безпілотників, нині на озброєнні українських захисників близько шести тисяч дронів. Більшість ― невеликі й відносно недорогі пристрої китайського виробництва. Своє завдання вони виконують добре ― а потрібно їм зафіксувати, чи влучили артилерійські снаряди, куди треба. Оператор дрона, оцінивши після залпу точність, швидко по месенджеру коригує вогонь. На цій війні задіяно більше роботів, ніж будь-коли раніше, запевняють у DroneUa. А в NBC відзначають, що використання дронів російською стороною значно менш ефективне ― зокрема тому, що в них немає потужного волонтерського тилу.

Катерина Ющенко, дружина третього президента незалежної України, дала велике інтервʼю британському радіо Monocle24 ― здебільшого про путіна. Зокрема, вона розповіла, як через місяць після отруєння Віктора Ющенка вони зустрілися з путіним. Катерина на той момент була впевнена, що саме російський президент стоїть за отруєнням її чоловіка. Втім, враховуючи важливість взаємин із росією, зустріч пройшла в скоріше приязній атмосфері. Подружжя Ющенків, однак, вразило те, що путін приніс їжу із собою та їв лише її. «Відтоді путін став лише жорсткішим та більш ізольованим. Але ключові риси його особистості проявились уже тоді. Як колишній кадебіст, він був не надто добре освіченим, брутальним та дрібʼязковим. Такий він і зараз», ― впевнена Катерина Ющенко.