Глава Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що запасів газу залишилось на 2 місяці

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У Луганській області у трубах залишилось газу на 2 місяці. Про це повідомив глава регіону Сергій Гайдай, якого цитує Інтерфакс.

«У нас залишається такою ж складною ситуація: обстріли [тривають] постійно по всіх населених пунктів, перебита вся інфраструктура, її відновити вже майже неможливо. Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ще ми протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у трубах великих магістральних», – сказав Сергій Гайдай.

Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах та частині сіл Луганської області.