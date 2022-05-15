Глава МЗС Дмитро Кулеба: Німеччина незабаром передасть Україні першу партію важкого озброєння

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Getty Images / «Бабель»

Невдовзі Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки 155-мм калібру. Це перша важка зброя, яку Берлін передасть ЗСУ.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, у Німеччині вже розпочали тренування українські солдати, які вчаться використовувати ці установки.

«Це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні. Вже незабаром. І ці самохідні гаубиці будуть громити ворога, який ступив на нашу землю. Тому прецедент створено, перший психологічний барʼєр подолано», — сказав Кулеба.

Він запевнив, що зараз тривають перемовини про передачу інших типів німецького озброєння для України.