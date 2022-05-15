Глава МЗС Дмитро Кулеба: Німеччина незабаром передасть Україні першу партію важкого озброєння
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Невдовзі Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки 155-мм калібру. Це перша важка зброя, яку Берлін передасть ЗСУ.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, у Німеччині вже розпочали тренування українські солдати, які вчаться використовувати ці установки.
«Це буде перша важка зброя, яку Німеччина передасть Україні. Вже незабаром. І ці самохідні гаубиці будуть громити ворога, який ступив на нашу землю. Тому прецедент створено, перший психологічний барʼєр подолано», — сказав Кулеба.
Він запевнив, що зараз тривають перемовини про передачу інших типів німецького озброєння для України.
- Раніше Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що її країна передасть Україні сім самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.