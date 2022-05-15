Відтепер участь в Електронному суді можлива за допомогою «Дія.Підпису»

Новини

Bill Oxford / Unsplash

Тепер взяти участь у судовому засіданні або підписати документи для суду можна онлайн — з «Дія.Підписом». Цією послугою можуть скористатися українці, які покинули свої домівки через повномасштабну війну чи перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Як створити «Дія.Підпис»?

Зайдіть у «Дію» та натисніть «Меню».

Виберіть «Дія.Підпис» і натисніть «Створити».

Пройдіть перевірку особи. Достатньо кліпнути чи усміхнутися.

Придумайте 5-значний пароль.

Тепер ви можете брати участь у електронному правосудді, а також підписувати документи онлайн: заяву на порталі «Дія», договір оренди, офіційний лист тощо.

Як працює «Дія.Підпис»?

Коли ви підписуєте документ, штучний інтелект порівнює біометрію вашого обличчя з фото в ID-картці чи закордонному паспорті. А кліпнути чи усміхнутися потрібно для того, щоб «Дія» розуміла, що ви — реальна людина.