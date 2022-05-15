Відтепер участь в Електронному суді можлива за допомогою «Дія.Підпису»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Bill Oxford / Unsplash
Тепер взяти участь у судовому засіданні або підписати документи для суду можна онлайн — з «Дія.Підписом». Цією послугою можуть скористатися українці, які покинули свої домівки через повномасштабну війну чи перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Як створити «Дія.Підпис»?
- Зайдіть у «Дію» та натисніть «Меню».
- Виберіть «Дія.Підпис» і натисніть «Створити».
- Пройдіть перевірку особи. Достатньо кліпнути чи усміхнутися.
- Придумайте 5-значний пароль.
Тепер ви можете брати участь у електронному правосудді, а також підписувати документи онлайн: заяву на порталі «Дія», договір оренди, офіційний лист тощо.
Як працює «Дія.Підпис»?
Коли ви підписуєте документ, штучний інтелект порівнює біометрію вашого обличчя з фото в ID-картці чи закордонному паспорті. А кліпнути чи усміхнутися потрібно для того, щоб «Дія» розуміла, що ви — реальна людина.
- «Дія.Підпис» — це універсальний цифровий ключ, що відтепер дозволить вам ще й узяти участь у суді через відеоконференцію та підписати документи для суду.