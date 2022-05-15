Потік людей на вʼїзд до України перевищив потік на виїзд і став рекордним від початку війни

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Потік на вʼїзд в Україну через західний її кордон пʼятий день поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 31 тисячу людей — це рекордні показники з початку війни.

Згідно з даними Держприкордонслужби, 14 травня Україну залишило понад 37 тисяч людей, але прибуло майже 46 тисяч.

За даними ООН, всього з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на вʼїзд) 6,111 млн людей. Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, до цієї дати з 28 лютого вʼїхало 1,699 млн людей.