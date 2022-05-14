У Чехії відкрився найдовший підвісний пішохідний міст у світі

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У Чехії, на курорті Дольні Морава відкрився найдовший підвісний пішохідний міст у світі. Міст завдовжки 721 метр отримав відповідну назву Sky Bridge 721.

Про це повідомляє CNN.

Sky Bridge 721 підвішений на тросах на висоті 95 метрів над дном долини і простягається на висоті від 1 110 до 1 116 метрів над рівнем моря. Ширина мосту 1,2 метра. До нього можна дістатися канатною дорогою і пройтися лише в один кінець. Зійшовши з доріжки з іншого боку, відвідувачі можуть пройтися брукованою лісовою стежкою, вздовж якої викладені таблички з подробицями історії Чехії. Є також відповідна телефонна гра віртуальної реальності. Міст відкритий для дітей будь-якого віку та зросту, але не підходить для людей із візками або в інвалідних візках.

Наразі мандрівники повинні заздалегідь бронювати квитки на Sky Bridge 721 на цьому сайті, ціни для дорослих починаються від 350 чеських крон (близько $14,60).

Цей міст на 154 метри довший від нинішнього підвісного пішохідного мосту, володаря світових рекордів Гіннеса, пішохідного мосту Баглунг Парбат у Непалі.

Курорт Дольні Морава розташований на кордоні Чехії та Польщі. Там також є лижні траси, «американські гірки», які вважаються другими за довжиною в Європі, ресторан на вершині гори і різні атракціони.