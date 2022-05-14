Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський 14 травня підписав закон № 7172-1 — про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Закон передбачає, що в Україні мають бути заборонені партії, які виправдовують збройну агресію росії проти України, заперечують її або представляють як певний «внутрішній конфлікт».

Крім цього, політичним партіям в Україні заборонили співпрацювати з російськими політичними партіями та громадськими організаціями. У разі виявлення подібних фактів Міністерство юстиції має звернутися до суду з позовом про заборону таких партій. Такі партії підлягатимуть розпуску, а їхні депутати ставатимуть позафракційними.