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Міністерство інфраструктури України: Сума збитків від російського вторгнення вже перевищила $90 мільярдів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Larisa-K / Pixabay

Вторгнення росії в Україну вже завдало інфраструктурі збитків на понад $90 мільярдів — це тільки задукоментовані збитки, сума зростає з кожним днем війни.

Такі дані станом на 14 травня озвучив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:

З огляду на це та через блокаду українських морських портів і втрату майже 23% залізничної мережі, Україна почала оперативно перебудовувати свою логістичну систему. Наразі працюють над ланцюжками доставки вантажів та змінюють напрямки торгових потоків.