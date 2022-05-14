Міністерство інфраструктури України: Сума збитків від російського вторгнення вже перевищила $90 мільярдів

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Вторгнення росії в Україну вже завдало інфраструктурі збитків на понад $90 мільярдів — це тільки задукоментовані збитки, сума зростає з кожним днем війни.

Такі дані станом на 14 травня озвучив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема йдеться про:

втрату 6,3 тисячі кілометрів головних колій;

пошкодження 23 573 кілометрів автодоріг;

пошкодження 41 залізничного та 289 автомобільних мостів.

З огляду на це та через блокаду українських морських портів і втрату майже 23% залізничної мережі, Україна почала оперативно перебудовувати свою логістичну систему. Наразі працюють над ланцюжками доставки вантажів та змінюють напрямки торгових потоків.