Марсіанський вертоліт Ingenuitу мав піднятись у небо 5 разів — а зміг 28

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NASA

Марсіанський вертоліт Ingenuity за останні рік піднімався в марсіанське небо 28 разів, набагато перевершивши очікування та надавши вченим нову точку огляду на Червоній планеті. Передбачалось, що він зможе піднятись в небо лише 5 разів.

Про це повідомляє The Washington Post.

Незабаром на Марсі настане зима. Пил підніметься вгору, покриє сонячні панелі Ingenuity та не дозволить повністю зарядити шість літій-іонних акумуляторів. Цього місяця Ingenuity вперше пропустив запланований сеанс звʼязку з марсоходом Perseverance, на який він покладається, коли надсилає дані та отримує команди із Землі. Чи переживе вертоліт холодну марсіанську зиму — невідомо.

За останні 13 місяців вертоліт перебував у повітрі майже годину. Він подолав близько семи кілометрів, розвинув максимальну швидкість у майже 20 кілометрів на годину і досягнув максимальної висоти майже 12 метрів. Вертоліт долав кратери, фотографував важкодоступні місця і був напрочуд стійким «розвідником NASA», який адаптувався до мінливої ​​марсіанської атмосфери і пережив пилові бурі та холодні ночі.