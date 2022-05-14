Поранених окупантів зі Зміїного звозять у шпиталі Севастополя, а кримчан спонукають здавати для них кров

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Пресслужба ГУР Міноборони України

В окупований росією Севастополь звозять убитих і поранених окупантів зі Зміїного острова в Чорному морі. Із 40 зв’язківців збройних сил рф, відряджених на острів, живими повернулися тільки восьмеро.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнено відділення хірургії та травматології, а в палатах встановлюють по сорок ліжок.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно без обстеження і документів.

Одночасно на «державні підприємства» півострова надійшло розпорядження окупаційної влади відправити до місцевих військкоматів визначену кількість чоловіків (залежить від загальної кількості співробітників). Їм пропонують підписати контракти зі збройними силами рф на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.