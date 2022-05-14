КНДР визнала спалах коронавірусу «найбільшим потрясінням» для країни
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images
Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав «великим потрясінням» спалах коронавірусу, котрий почався у країні .
Про це повідомляє «Ренхап».
Виступаючи перед членами політбюро, Кім Чен Ин зазначив, що коронавірус — це найбільший виклик, який постає перед КНДР за всю її історію.
Згідно з офіційними даними, тільки за 13 травня у країні з 26-мільйонним населенням виявили 174 тисячі хворих.
Усього з кінця квітня у Північній Кореї захворіло близько 524 тисячі людей.