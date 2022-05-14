КНДР визнала спалах коронавірусу «найбільшим потрясінням» для країни

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Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав «великим потрясінням» спалах коронавірусу, котрий почався у країні .

Про це повідомляє «Ренхап».

Виступаючи перед членами політбюро, Кім Чен Ин зазначив, що коронавірус — це найбільший виклик, який постає перед КНДР за всю її історію.

Згідно з офіційними даними, тільки за 13 травня у країні з 26-мільйонним населенням виявили 174 тисячі хворих.

Усього з кінця квітня у Північній Кореї захворіло близько 524 тисячі людей.