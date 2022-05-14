За час війни в Україні росія вбила 227 дітей

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Edi Libedinsky / Unsplash

Через повномасштабну війну в Україні загинули 227 дітей, а понад 420 дістали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 139, у Київській — 116, Харківській — 99, Чернігівській — 68, Херсонській — 48, Луганській — 45, Миколаївській — 44, Запорізькій — 28, Сумській — 17.

У місті Києві загинули 16 дітей, а в Житомирі 15.

Ці цифри не є остаточними, оскільки бойові дії тривають, а дані з окупованих територій наразі неможливо перевірити.