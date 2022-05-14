За час війни в Україні росія вбила 227 дітей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Edi Libedinsky / Unsplash
Через повномасштабну війну в Україні загинули 227 дітей, а понад 420 дістали поранень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 139, у Київській — 116, Харківській — 99, Чернігівській — 68, Херсонській — 48, Луганській — 45, Миколаївській — 44, Запорізькій — 28, Сумській — 17.
У місті Києві загинули 16 дітей, а в Житомирі 15.
Ці цифри не є остаточними, оскільки бойові дії тривають, а дані з окупованих територій наразі неможливо перевірити.