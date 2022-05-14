Що у світі писали про війну в Україні 13 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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«Бабель»

The New York Times опублікували відеоматеріал про наслідки російських нападів на українські заклади охорони здоров’я. Український центр охорони здоров’я задокументував 165 випадків пошкодження лікарень, поліклінік, пологових будинків, банків крові, будинків престарілих та наркологічних закладів, Всесвітня організація охорони здоров’я підтверджує більшість руйнувань. Відео показує Павла Ковтонюка, колишнього заступника міністра охорони здоров’я України, який вважає, що напади свідчать про навмисне руйнування української системи охорони здоров’я. Незважаючи на те, що міжнародне розслідування цих справ може зайняти роки, Ковтонюк стверджує, що жорстокість і цілеспрямованість нападів очевидні. Більше того, путін використовував цю тактику й раніше ― наприклад, під час чеченської війни, коли він також атакував пологовий будинок та інші медичні заклади.

The Time пише про бойкот російських артистів, наводячи приклад російської ді-джейки, яка мовчить про російське вторгнення в Україну і досі дає концерти в Європі та Америці. Ідеться про Ніну Кравіз ― мабуть, найвідомішу російську поп-музикантку у світовому вимірі. Протягом багатьох років вона підтримує путіна у своїх соціальних мережах. Раніше президент Зеленський закликав російських митців критикувати війну. Це зробили, наприклад, акторка Лія Ахеджакова та комедіант Максим Галкін. Багато російських митців приєдналися до підтримки України, і багато хто з них зараз під загрозою з боку уряду рф. Але іншим вдається підтримувати путіна й продовжувати працювати. Хоча Ніну Кравіз критикували українські та проукраїнські російські колеги, деякі інші діджеї захищають її, кажучи, що для Ніни може бути занадто ризиковано протистояти диктатурі путіна і що вона заслуговує на право працювати. Tому її тур Європою та США триває.

Велика Британія переслідує людей, які приховують фінанси путіна, у тому числі його ймовірну коханку Аліну Кабаєву, пише The Guardian. Згідно з заявою зовнішньополітичного відомства Великої Британії, офіційно в активах російського диктатора є лишень невелика квартира та два старих автомобілі, тоді як його розкішний спосіб життя з яхтами та маєтками очевидний. Таким чином, уряд Великої Британії вирішив скерувати новий пакет санкцій проти родичів і соратників путіна, включаючи його друзів дитинства та сім’ю із низкою двоюрідних братів, колишньою дружиною Людмилою Очеретною та ймовірною коханкою Аліною Кабаєвою. Загалом із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Великобританії ввів санкції проти тисячі фізичних і ста юридичних осіб.

Оголошена у квітні «нова ціль» росії в Україні, тобто захоплення Донбасу, схоже, має такі ж шанси на досягнення, як і попередня мета захопити Київ і повалити українську владу, пише Vox. Проаналізувавши перебіг подій в останні три тижні, видання констатує: російським військам вдалося просунутись лише на лічені кілометри, імовірність прориву невисока й постійно знижується. путін розраховував оголосити про бодай якусь перемогу на «сакральне» 9 Травня ― однак по факту не мав що сказати. Інша справа, чи вплине ця все більш імовірна поразка росії на загальний перебіг війни. Адже українські війська також виснажені й певності в тому, що вони зможуть відвоювати вже захоплені території Донбасу, принаймні наразі, немає.