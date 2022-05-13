У Південній Осетії проведуть референдум щодо обʼєднання з росією

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Глава «республіки Південна Осетія» Анатолій Бібілов призначив референдум щодо обʼєднання з росією — на 17 липня 2022 року.

Відповідний указ «президент» підписав у пʼятницю, 13 травня, він негайно набув чинності.

Південна Осетія

У 2008 році за результатами російського вторгнення у Грузію рф окупувала Абхазію та Південну Осетію і визнала їхню «незалежність». Відтоді ці регіони лишаються окупованими і повністю підконтрольними та залежними від росії. Незалежність цих республік визнають лише чотири держави-члени ООН, крім рф: Венесуела, Сирія, Нікарагуа та Науру.

Самі ж території Абхазії та Південної Осетії майже не контролювалися грузинським урядом ще з часів розпаду СРСР. Тоді сталися перші війни, а регіони в односторонньому порядку оголошували про «незалежність» і бажання приєднатися до рф. Абхази та осетини протягом століть мали власні країни або ж автономії у складі імперій. Потім, на початку 1920-х СРСР змінював кордони радянських республік на власний розсуд, не зважаючи на етнічні, релігійні та культурні чинники. Тоді ж Абхазія та Південна Осетія опинилися у складі Грузії.