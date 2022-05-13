Від початку повномасштабної війни росія випустила по Дніпропетровщині 140 ракет. Загинули 17 людей

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За 79 днів війни росія випустила по Дніпропетровській області 140 ракет.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Смерчами», «Градами», «Ураганами» били по наших мирних громадах. Забороненими касетними боєприпасами закидували наші міста та села. Убили сімнадцятьох людей», — уточнив голова ОВА.

Обстрілами окупанти пошкодили понад 300 будинків, складів і гаражів.

«Такий він, немирний «мир», який нам навʼязують немирні сусіди», — резюмував Резніченко.