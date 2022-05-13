МОН оприлюднив графік єдиного вступного іспиту для абітурієнтів

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Wikipedia / IS-CDTU

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ, яким затвердив календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ).

Тестування проходитиме у три сесії:

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16–20 серпня;

спеціальна: 12–16 вересня.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання складати іспит під час додаткової сесії.