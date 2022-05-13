Журналісти встановили особистість російського військового із сюжету про вбивство двох чоловіків на околиці Києва

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Російське видання «Важные истории» встановило особу одного з російських військових із сюжету CNN про вбивство двох чоловіків в автосалоні на околиці Києва.

Одним із п’ятьох росіян був 29-річний Дмитро Лапшаков із Забайкальського краю. Його обличчя потрапило в об’єктив відеокамери автосалону, після чого він розбив одну з них. На відеозаписі видно, що він копався у знайдених на місці речах і пив викрадений там же алкоголь.

По кадрах CNN однак неможливо встановити, чи був він одним із двох військових, які стріляли в спини чоловікам.

12 травня американський телеканал CNN опублікував відео про те, як російські військові розстріляли двох цивільних. Тоді окупанти вбили власника підприємства та 68-річного охоронця. Після цього російські солдати зайшли в офіс автосалону та обшукали його.

На відео зафіксовано, як пʼятеро російських солдатів підходять до автосалону і на вході їх із піднятими руками зустрічають власник та охоронець. Після розмови обидва чоловіки спокійно йдуть углиб території, але двоє росіян розстрілюють їх у спину, і чоловіки падають на землю. Один із чоловіків загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення та викликати допомогу. Однак помер від крововтрати, не дочекавшись її.