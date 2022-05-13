«Притулок тероризму». Президент Туреччини виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

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Recep Tayyip Erdoğan / Flickr

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не може позитивно оцінити плани Швеції та Фінляндії щодо приєднання до НАТО, передає Daily Sabah.

Ердоган назвав скандинавські країни «гостьовим будинком терористичних організацій», додавши, що Туреччина може накласти вето на прийом двох країн до Альянсу.

Також Ердоган назвав помилкою рішення 1952 року приймати до НАТО Грецію.

«Ми, як Туреччина, не хочемо робити другу помилку в цьому питанні. Крім того, скандинавські країни є притулком для терористичних організацій, а в деяких країнах вони навіть є членами парламенту. Ми не можемо бути за», — сказав він.

Туреччина офіційно підтримує розширення НАТО з моменту вступу у блок 70 років тому. Будь-яке рішення про розширення має прийматися одноголосно членами Альянсу.