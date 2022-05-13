«Схеми» знайшли у Франції нерухомість прокремлівських політиків, на яку досі не наклали санкції

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Anthony Choren / Unsplash

Журналісти «Схем» спільно із проєктом Scanner Project знайшли у Франції родинне майно російських політиків, бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна.

Вони контролюють в Україні цілу бізнес-імперію — мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку обленерго.

У Франції їм належить великий маєток з басейном біля Женевського озера, маєток на кордоні зі Швейцарією (всі вони знаходяться у муніципалітеті Дівон-ле-Бен) та готель Belambra Clubs «LʼHôtel du Golf» на гірськолижному курорті Бург-Сент-Моріс.

В Україні вони контролюють «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго», підприємство «Дніпроспецсталь» та мережу готелів Premier Hotels & Resorts, серед яких п’ятизіркові «Прем’єр палац» у Києві та «Прем’єр готель» в Одесі.

Українські правоохоронці вже вивчають цю інформацію.