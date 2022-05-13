Велика Британія ввела санкції проти «коханки путіна» Кабаєвої, його колишньої дружини, родини та друзів

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Велика Британія розширила санкції проти росії. Нові санкції вдарили по фінансовій мережі путіна, включаючи колишню дружину та двоюрідних братів, російську гімнастку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою президента росії.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс сьогодні оголосила про нові санкції проти «гаманця» Путіна, його родини та друзів — тих, кого він нагороджує державними посадами та багатством в обмін на їхню лояльність.

В офіційних документах перераховано скромне майно президента путіна, зокрема: невелику квартиру в Санкт-Петербурзі, дві машини радянських часів 1950-х років, причіп і невеликий гараж.

Насправді путін покладається на свою мережу сім’ї, друзів дитинства та обраної еліти, які виграли від його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя. Їх нагородою є вплив на справи російської держави, що виходить далеко за межі їхніх формальних посад.

Тож санкції ввели проти:

гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою путна;

бабусі Кабаєвої Анни Зацепліни;

ексдружини путіна Людмили Очеретної;

двоюрідних братів путіна Ігоря Путіна, Романа Путіна та Михайла Шеломова;

ще одного родича російського президента Михайла Путіна;

близького друга путіна Олександра Плехова;

виконавчого директора банку «росія» Михайла Клишина;

сина путінського друга дитинства Петра Колбіна Володимира;

брата колишнього зятя путіна Юрія Шамалова;

друга путіна Віктора Хмаріна.

«Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя путіна та посилює порок його найближчого оточення. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто сприяє агресії путіна, доки Україна не переможе», — підкреслила Ліз Трасс.

Наразі Великобританія наклала санкції на понад 1000 фізичних та 100 юридичних осіб, включаючи олігархів на суму 117 мільярдів фунтів стерлінгів.