Помер президент ОАЕ Халіфа бен Заїд Аль Нахайян
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян помер у віці 73 років, повідомляє державне агентство WAM.
У 2004 році він став другим президентом ОАЕ та був однією з найбагатших людей планети, за версією журалу Forbes.
Через смарть шейха у країні на 40 днів оголосили офіційну жалобу і приспустили прапори.
Усі міністерства, відомства, федеральні та місцеві установи та приватний сектор повністю припинили діяльність на 3 дні.