Журналісти CNN встановили імʼя генерала, який керував обстрілом Харкова

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Накази обстрілювати мирних українців касетними бомбами віддавав російський генерал олександр журавльов. Він керував однією з найжорстокіших військових операцій росії в Сирії.

Журналісти CNN встановили, що 11 ракет «Смерч», якими армія рф обстрілювала Харків 27—28 лютого, випустила 79 артилерійська бригада.

Вона перебуває в одному з населених пунктів Бєлгородської області. Саме ця бригада підпорядковується журавльову. CNN зазначає, що журавльова в росії позиціонують як єдиного офіцера, який має повноваження віддавати наказ про ракетну атаку «Смерчами» на своєму окрузі.

Підтвердити це у кремлі та міноборони рф розслідувачам не вдалося, оскільки у відомствах не відповіли на їхній запит.

«Виходячи зі стандарту відповідальності командування Женевських конвенцій, генерал журавльов винен, як і будь-хто інший у його ланцюжку підпорядкування», — констатували у CNN.