Ранкове зведення Генштабу: рф перекидає артилерію на кордон у Брянській області, щоб посилити обстріли Чернігівщини

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Війська рф перекидають у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії, щоб наростити провокаційні обстріли Чернігівської області.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 травня:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Білоруська армія продовжує посилено охороняти кордон.

На Сіверському напрямку росіяни теж посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник перекидає у прикордонні райони Брянської області додаткові підрозділи артилерії, щоб наростити провокаційні обстріли Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку ворог перегруповується, поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Харківському напрямку окупанти не наступають. Основні зусилля вони зосередили на тому, щоб завадити просуванню ЗСУ в районі населеного пункту Веселе.

На Донецькому напрямку противник намагається встановити повний контроль над Рубіжним.

На Лиманському напрямку підрозділи армії рф намагалися закріпитися в районі Олександрівки.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населених пунктів Оріхове та Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог намагався наступати у напрямку Мар’їнки.

У Маріуполі росіяни продовжують блокувати українські війська на заводі «Азовсталь» і постійно обстрілюють його, зокрема зі стратегічної авіації.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював українські позиції з артилерії.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ з артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.