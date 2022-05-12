У Києві через негоду може бути відсутнє світло у трьох районах міста
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Tobias Franz / Flickr
У Києві через вечірню негоду (дощ та шквальний вітер) у мешканців Оболонського, Подільського та Святошинського районів може не бути світла.
Через негоду відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів цих районів. О 20:45 комунальникам вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються без струму.
Негода торкнулася ще Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Так, у місті Шостка на Сумщині немає світла і води, повалені дерева, пошкоджені дахи.