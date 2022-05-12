У Києві через негоду може бути відсутнє світло у трьох районах міста

Новини

Tobias Franz / Flickr

У Києві через вечірню негоду (дощ та шквальний вітер) у мешканців Оболонського, Подільського та Святошинського районів може не бути світла.

Через негоду відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів цих районів. О 20:45 комунальникам вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються без струму.

Негода торкнулася ще Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Так, у місті Шостка на Сумщині немає світла і води, повалені дерева, пошкоджені дахи.