В Італії завершився другий напівфінал «Євробачення». Ось хто вийшов у фінал
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
В Італії завершився другий напівфінал музичного конкурсу «Євробачення» — у фінал вийшли такі країни: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія та Сербія.
Їхні виступи
Бельгія:
Чехія:
Азербайджан:
Польща:
Фінляндія:
Естонія:
Австралія:
Швеція:
Румунія:
Сербія:
Нагадаємо, що до фіналу пройшов і український гурт Kalush, а також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Греції, Литви, Португалії, Норвегії, Молдови та Нідерландів.
Фінал відбудеться в суботу, 14 травня, в італійському місті Турин. Автоматично місця у фіналі отримують виконавці з країни, яка проводить конкурс, а також «великої пʼятірки» у складі Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — найбільших платників внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).