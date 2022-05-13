В Італії завершився другий напівфінал «Євробачення». Ось хто вийшов у фінал

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В Італії завершився другий напівфінал музичного конкурсу «Євробачення» — у фінал вийшли такі країни: Бельгія, Чехія, Азербайджан, Польща, Фінляндія, Естонія, Австралія, Швеція, Румунія та Сербія.

Їхні виступи

Бельгія:

Чехія:

Азербайджан:

Польща:

Фінляндія:

Естонія:

Австралія:

Швеція:

Румунія:

Сербія:

Нагадаємо, що до фіналу пройшов і український гурт Kalush, а також представники Швейцарії, Вірменії, Ісландії, Греції, Литви, Португалії, Норвегії, Молдови та Нідерландів.

Фінал відбудеться в суботу, 14 травня, в італійському місті Турин. Автоматично місця у фіналі отримують виконавці з країни, яка проводить конкурс, а також «великої пʼятірки» у складі Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції — найбільших платників внесків до скарбниці Європейської мовної спілки (організатора «Євробачення»).