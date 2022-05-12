Події 12 травня: окупанти планують у Маріуполі «референдум» про приєднання до рф, а біля острова Зміїний знову горить російський корабель

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні росіяни завдали удару по Новгороду-Сіверському. Пошкоджено школи, адмінбудівлі та житлові будинки, загинули троє людей, 12 дістали поранень. Уранці окупанти обстріляли Зеленодольську громаду зі «Смерчів». Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Одна людина загинула, ще одна — поранена. У Сумській області з артилерії обстріляли село Нові Вирки. Обстріл тривав із шостої ранку, загинула одна людина. По Кременчуку вдарили від 8 до 12 ракет, росіяни поцілили в нафтопереробний завод і обʼєкти інфраструктури.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомляє, що на острові Зміїний завдяки діям наших військових моряків загорілося російське судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров».

Розслідувач під ніком BlueSauron за відкритими даними підрахував втрати росіян на переправі через річку Сіверський Донець біля Білогорівки в Луганській області. Загалом знищено чи покинуто 73 одиниці російської техніки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти хочуть провести в Маріуполі «референдум» про приєднання до росії. За даними його джерел, це планують зробити 15 травня. Також Андрющенко повідомив, що шкільні зошити в Маріупольському районі та в Маріуполі підписують: «Маріуполь. Ростовська область».

Місця масових поховань навколо Маріуполя продовжують збільшуватись. Супутник Planet Labs зафіксував розширення кладовищ у селищі Старий Крим та селі Виноградне Донецької області. У першому кладовище збільшилося з 200 до понад 340 метрів у довжину. Також зросла кількість траншей.

Телеканал CNN оприлюднив нове відео воєнного злочину російських військових в Україні. Окупанти розстріляли двох цивільних на території автосалону на околицях Києва — це потрапило на камери відеоспостереження. Загинули власник автосалону й охоронець.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Фінляндії Саулі Ніїністьо. Вони обговорили вступ Фінляндії до НАТО, а також оборонну взаємодію між обома державами.

Рада ООН з прав людини проголосувала за початок розслідування злочинів російських військ на звільнених територіях України. За проголосували 33 країни, проти — Китай та Еритрея.

Велика Британія шукає по всьому світу стару радянську або російську техніку, щоб придбати її та передати Україні. За словами міністра оборони Бена Воллеса, значна кількість британських військових аташе працюють над цим. Він розповів, що росіяни теж цим займаються — це може свідчити про те, що в рф закінчуються резерви.

Німецька компанія Siemens оголосила про вихід з російського ринку. Вона вже почала процедуру припинення виробництва та іншої діяльності. Свого часу ця компанія потрапила у скандал — її труби помітили в окупованому Криму, що порушувало європейські санкції.

Фінський енергохолдинг Fortum йде з росії. Якщо не вдасться продати російські активи, втрати становитимуть $3,5 мільярда. Fortum має в росії 12 електростанцій.

Уряд Японії заморозив активи найбільшого російського банку Сбербанк і приватного Альфа-банку. Також японцям заборонили інвестувати в російські компанії, якщо вони отримають понад 10% акцій. Крім того, найбільший імпортер ЗПГ у світі японська JERA заявила, що зможе знайти швидку заміну газу, що імпортується з росії, якщо таке рішення ухвалить політичне керівництво Японії.