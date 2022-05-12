У Непалі жінка вдесяте піднялася на Еверест і побила власний рекорд

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У Непалі шерпа Лакпа побила власний рекорд щодо кількості сходжень на Еверест — вона у четвер, 12 травня, у десятий раз досягнула вершини найвищої гори світу.

Про це повідомляє ABC News.

За словами її брата та організатора експедиції Мінґми Гелу, Лакпа та кілька інших альпіністів скористалися сприятливою погодою, щоб досягти вершини висотою 8 849 метрів рано-вранці. Потім він повідомив, що сестра здорова, все вдалось і вона вже спускається з вершини.

Уродженка Непалу, 48-річна шерпа Лакпа живе з трьома дітьми у США у Західному Гартфорді, штат Коннектикут. Це успішне сходження було для неї вже десятим — це найвищий показник серед жінок.