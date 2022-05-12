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Вечірнє зведення Генштабу: На Донецькому напрямку росіяни посилили обстріли позицій ЗСУ, а на п’ятьох напрямках їх наступи провалилися

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00. Наразі ситуація на фронті наступна: