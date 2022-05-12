Вечірнє зведення Генштабу: На Донецькому напрямку росіяни посилили обстріли позицій ЗСУ, а на п’ятьох напрямках їх наступи провалилися
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00. Наразі ситуація на фронті наступна:
- На Сіверському напрямку війська росії продовжують посилено охороняти ділянки кордону в Брянській та Курській областях, обстрілюючи звідти прикордонні райони України. У білорусі проходить другий етап перевірки бойової готовності військ республіки.
- На Харківському напрямку ворог зосередився на стримуванні ЗСУ. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник і Руські Тишки.
- На Донецькому напрямку росіяни обстріляли з артилерії фортифікаційні споруди українських підрозділів. Також їх бомбила авіація.
- На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець і закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка. Штурм населеного пункту Новоселівка для росіян був невдалим.
- На Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках росіяни теж не досягли успіху.
- У місті Маріуполі ворог продовжує знищувати «Азовсталь».
- У західній частині Кримського півострова росіяни нарощують системи протиповітряної оборони.