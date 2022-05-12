Місця масових поховань біля Маріуполя продовжують збільшуватися

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Окупанти масово захоронюють убитих маріупольців на околицях міста. Такі зміни супутник зафіксував у травні в селищі Старий Крим і селі Виноградне Донецької області, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Найбільші зміни супутник зафіксував у травні в селищі міського типу Старий Крим. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшилося \ з 200 до понад 340 метрів у довжину, як порівняти зі знімком цієї ж території за 24 квітня. Також зросла кількість траншей.

Збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.