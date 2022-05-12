Новини

Компанія Apple втратила позицію найдорожчої компанії у світі — на тлі масового розпродажу своїх акцій. Відтепер на першому місці виробник нафти та газу із Саудівської Аравії компанія Aramco.

Про це повідомляє BBC.

Інвестори продають акції технологічних фірм, оскільки вони переходять в активи, які вважають менш ризикованими (біткойн, інші основні криптовалюти та цифрові активи також продовжують різко падати). Акції Apple впали на понад 5% у Нью-Йорку в середу, 11 травня, і до кінця торгового дня їхня ринкова оцінка склала $2,37 трлн. Це означає, що вона поступилася місцем найдорожчої компанії у світі нафтогазовій компанії Aramco, вартість якої оцінювалася в $2,42 трильйона. А якщо рахувати з початку року, то акції Apple впали на 20%.

У січні Apple стала першою компанією, ринкова оцінка якої досягла $3 трлн. Це був один із найбільших виграшів від пандемії, оскільки через карантин витрати на гаджети підскочили. Рекорд означав, що вартість Apple перевищувала розмір економіки Великої Британії, яка становить $2,76 трлн. Нафтовий гігант Saudi Aramco виграв від зростання цін на енергоносії. Саудівська Аравія є найбільшим виробником нафти в нафтовому картелі ОПЕК, і компанія Aramco у 2021 році подвоїла свій чистий прибуток до позначки у $110 мільярдів (у 2020 році було $49 мільярдів).