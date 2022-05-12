Єврокомісія схвалила план, який допоможе Україні експортувати сільгосппродукцію

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Magnus Andersson / Flickr

Єврокомісія надала Києву план дій, спрямований на допомогу Україні експортувати свою агропромислову продукцію, так звані смуги солідарності — Solidarity Lanes.

План представила європейський комісар з питань транспорту Адіна Велян.

«Після вторгнення росії в Україну та блокади нею українських портів українське зерно й інші сільськогосподарські товари більше не можуть дістатися місця призначення. Ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, й існує гостра потреба у створенні альтернативних логістичних маршрутів із використанням усіх відповідних видів транспорту», — зазначила комісія.

За словами єврокомісара, 20 млн тонн зерна мають бути відправлені з України за менше ніж три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС.

«Це гігантське завдання, тому важливо координувати та оптимізувати логістичні ланцюжки, прокладати нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, вузьких місць. Наші пропозиції стосуються невідкладних рішень, а також середньострокових і довгострокових заходів для кращого поєднання та інтеграції інфраструктури України з інфраструктурою ЄС. І для короткострокових, і для довгострокових рішень ми працюватимемо з українською владою та в тісній співпраці з сусідніми державами-членами, які не пошкодували зусиль, щоб допомогти під час цієї кризи», — пояснила Валеан.

Нині, незважаючи на спрощення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок очікують на оформлення на українській стороні. Середній час очікування вагонів становить 16 днів, а на деяких кордонах доходить до 30 днів. Ще більше готового на експорт зерна все ще зберігається на українських елеваторах. Серед проблем — різна ширина колії: українські вагони здебільшого несумісні із залізничною мережею ЄС, тому більшість товарів необхідно переміщувати у вантажівки або вагони, що відповідають стандартній колії ЄС.

Цей процес потребує багато часу, а перевалювальні потужності вздовж кордонів обмежені.

Для того, щоб усунути ці перешкоди та створити «смуги солідарності», комісія працюватиме над пріоритетними діями в короткостроковій перспективі, серед них:

додатковий вантажний рухомий склад, судна й вантажівки;

пропускна спроможність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів.

Комісія також закликає учасників ринку терміново перекинути мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалювання. Угода про автомобільні перевезення з Україною також усуне вузькі місця.